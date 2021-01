Katie Holmes schichtet sich clever durch den Winter

Seit sie 2019 den «Bradigan» in die Gesellschaft einführte, können wir uns vor cooler Inspiration eigentlich kaum noch retten. So machte sie Korsetts zu gestrickten Kuschelpartnern, liess Bralettes und Blazer zum absoluten Dream Team «Brazer» verschmelzen und fand die eine Jeans, in der wir uns jemals wieder einen Alltag vorstellen könnten. Und jetzt? Na jetzt zaubert sie schon wieder einen Look aus dem Ärmel, mit dem sie uns fashionable durch den bitterkalten Winter rettet. Auftritt: Lightweight Daunen. Die haben wir alle im Schrank – sie bisher nur nicht ganz richtig kombiniert.