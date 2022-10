Das sind die besten Alternativen zur Daunenjacke

PrimaLoft®: Der Brand aus New York entwickelt – ursprünglich für die US-Armee – hochwertiges, synthetisches, wasserabweisendes Isolationsmaterial, das zuverlässig vor Kälte schützt. Inzwischen wird die «synthetische Daune» in Kleidung, Heimtextilien und bei Outdoorausrüstung eingesetzt.

Plumtech®: Der US-amerikanische Brand Save the Duck wurde bereits 2016 von der Tierschutzorganisation Peta für seine Plumtech®-Technologie mit dem Innovator for Animals Award ausgezeichnet. Das Material ist isolierend, atmungsaktiv, wasserabweisend, waschbar und schnell trocknend.

Kapok: Die sogenannte «Pflanzendaune» wird aus den Fasern der Früchte des Kapokbaums gewonnen. Bis in die 1950er-Jahre wurde Kapok vor allem als Füllmaterial für Rettungsringe und Schwimmwesten (zum Beispiel von der Marke Helly Hansen) verwendet. Heute erlebt der ökologische Rohstoff ein Comeback, füllt Matratzen, Bettdecken – und Jacken.