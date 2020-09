In Korsetts kann man jetzt kuscheln

Man konnte es an Kim Kardashian ablesen: Deren letzte Geschäftsidee nämlich ist ganz weich. Nach der quetschenden Shapewear, die für enge Kleider mit Schnappatmung gemacht ist, schlägt sie mit «Skims» in die Self-Care-Kerbe. Da geht es um Materialien, die nicht zwicken, in denen frau die volle (Bewegungs-)Freiheit hat. Weil Sinnlichkeit eben auch Sinn machen soll. Nun ist Kim bekanntlich die Königin der Korsagen. Man denke an die feuchte Wespentaillen-Venus an der Met Gala 2019 oder die zahlreichen Insta-Posts, in denen sie für einen Waist-Trainer wirbt. Was tut man nicht alles für die richtige Kurvenlage? Einfach mal tief durchatmen – wenn man das denn könnte.