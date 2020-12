Wenn wieder Jeans, dann nur à la Katie Holmes

Nichts überstürzen. Nach einer so langen Beziehungspause muss man sich langsam wieder annähern, einander Raum geben und sich nicht gleich durch unnötiges Klammern die Luft zum Atmen nehmen. Drum setzen wir auf Denim à la Holmes, schlüpfen bedächtig in das blaue Beinkleid und gewöhnen uns ganz langsam wieder an das Gefühl, zusammenzugehören. Wir waren schliesslich mal ein Dream Team. Und spätestens 2021 soll es doch endlich wieder einkehren, das «alte Normal». Ganz abschwören muss man dem neuen, easy going Lover, der Leggings, deshalb ja noch nicht. Baby Steps. Richtung Jeans-Life.