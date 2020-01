Die wilden Ehen der Pamela Anderson

Den Glauben an die grosse Liebe scheint die Schauspielerin auch nach vier gescheiterten Ehen aber noch nicht verloren zu haben. Am 20. Januar 2020 sagte Pam jedenfalls mal wieder «Ja», zum sage und schreibe fünften Mal. Freudiger Empfänger des einsilbigen Versprechens ist der über zwanzig Jahre ältere «A Star is Born»-Produzent Jon Peters.

Wieso wir da erst eine gute Woche später drüber schreiben? Nun, man weiss ja nie, wie lange so eine Anderson-Ehe wirklich hält. Ihr versteht nur Bahnhof? Hier folgt die Aufklärung über Pamela Andersons feuchtfröhliches Eheleben: