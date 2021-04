Die Fotostrecke in der Ausgabe, die heute erscheint, wurde von der deutschen Starfotografin Ellen von Unwerth inszeniert. Sie wählte dafür die Location «Aux Belles Poules» in Paris aus dem Jahr 1904, das früher ein Bordell war. Das Art-Deco-Interieur versprüht ein bisschen alten Hollywood-Glamour, worüber Hasselhoff begeistert war, da das Shooting sexy Eleganz rüberbringen sollte: «Eine Frau, die einen starken Willen hat und bekommt, was sie will, aber mit einem spielerischen Auftreten.»