Was können Pink und Blue Matcha?

Grün ist die Farbe der Hoffnung. Vielleicht einer der Gründe, weshalb wir momentan so gerne Matcha-Tee trinken. Neben den vielen positiven Eigenschaften für unsere Gesundheit, sorgt das japanische Pulver aus gemahlenem Grüntee für das gewisse Etwas in unserer Tasse. Profis erfreuen sich zudem ob dem schönen Schäumchen, welches fleissig per Hand oder etwas bequemer maschinell fabriziert wurde. Aber wie es mit allem Schönen so ist: Irgendwann hat man es gesehen. Es gelüstet nach einem neuen Wow-Effekt.