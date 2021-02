2. Ihr seid immer müde

Wenn das Nachmittagstief wieder über uns hereinbricht, ist eine Tafel Schokolade der Retter in der Not, ein richtiger Energiekick. Aber das Hoch ist nur von kurzer Dauer, kurz darauf fühlt man sich wieder schlapp und antriebslos. Und eure Konzentration? Die ist ebenfalls dahin. Kein Wunder! Denn Zucker lässt unseren Blutzuckerspiegel in die Höhe schnellen und ebenso rasant wieder abstürzen. Zudem wird durch den regelmässigen Konsum ein Kreislauf in Gang gesetzt, durch den der Körper den Zucker für einen Energieschub regelrecht fordert. Deshalb ist es auch schwieriger auf Süssigkeiten zu verzichten, wenn man sie regelmässig konsumiert. Die Heisshunger-Spirale ist vorprogrammiert. So hart es auch klingen mag: Die einzige Lösung ist es, auf Cookies & Co. zu verzichten und bei Heisshungerattacken zu Alternativen wie Beeren und Nüssen zu greifen. Die sind nicht nur viel gesünder, sondern auch ein echter Energiebooster für euer Hirn.