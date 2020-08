Raw Cakes sind das leckerste Dessert des Sommers

Alle Zutaten für den Boden in einen Mixer geben und so lange zerkleinern, bis sich eine feste, leicht klebrige Masse bildet. Anschliessend eine runde Springform einfetten und den Kuchenteig unten als Boden auslegen. Habt ihr die Masse gut festgedrückt, wandert die Form in den Gefrierschrank. Nun kommen die aufgeweichten Cashews und die anderen Zutaten für die Creme ins Spiel. Gebt wieder alles in den Blender und fabriziert ein gleichmässiges Mousse. Streicht die fertige Creme danach über den kalten Macadamia-Kuchenboden und stellt alles noch mal für mindestens fünf Stunden in den Gefrierer. Vor dem Servieren die Kokos-Butter erhitzen und mit dem Ahornsirup, der Vanille und dem Salz in eine Schüssel. Alles zusammenrühren, bis eine leckere Karamellsauce entstanden ist. Die über den gefrorenen Käsekuchen geben, für circa 30 Minuten bei Raumtemperatur stehen lassen – fertig.