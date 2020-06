Pistazien sind die besseren Mandeln

Was ist klein, grün und köstlich? Wer jetzt ungläubig den Kopf schüttelt und denkt wir reden von absurden Dingen wie Microgreens oder Smoothie Shots (obwohl beide nicht so schlecht schmecken, probierts mal!) – nur keine Panik. Wir wollen auf das neue, grosse Ding in Sachen Superfood hinaus: die Pistazie. Ja, tatsächlich. Unser liebster Netflix-Snack ist tatsächlich nicht nur toll, um zu Hunderten vor dem Screen vernascht zu werden, sondern ist auch noch wahnsinnig gesund.

Ja, vielleicht sogar besser als jede beschalte Mandel, von der man euch ewig lange erzählt hat, wie gut sie für euren Körper ist. Mit zwei kleinen Einschränkungen: Das mit den «Hunderten» von Pistazien, die wir oben erwähnt haben, solltet ihr nicht zu wörtlich nehmen. Ganze 50 sind dafür aber okay! Zumindest wenn – Einschränkung Nummer 2 – ihr es schafft, die gesalzene Version im Regal stehen zu lassen. Dafür lohnt sich der Nusskauf dann aber gleich fünfmal: