Melanie Müller ist bekannt dafür, dass sie ihr Ding selbstbewusst durchzieht und sich nicht reinreden lässt. Dennoch sah sie sich in dieser Situation wohl gezwungen, auf den ganzen Hate zu reagieren. Sie postete das Foto ein weiteres Mal, diesmal mit einem anderen Text dazu: «Wie krank unsere doch so schöne Welt doch ist... und die Presse spielt noch mit!» Auch auf den Vorwurf, ihr acht Monate alter Sohn Matti sitze in der Rotweinpfütze, geht sie ein: «Mein Junge sitzt nicht im umgekippten Rotwein, sondern auf einer roten Decke! Macht euch die Mühe in Zukunft und schaut genauer hin bevor man wieder durchdreht.»