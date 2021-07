Die Grundzutaten:

Proteine sind deshalb so wichtig, weil sie für den Muskelerhalt und Aufbau sorgen. Und wir alle wissen: Je mehr Muskeln, desto mehr Fett wird verbrannt. Zudem kurbeln tierische und pflanzliche Eiweisse den Stoffwechsel an und halten lange satt. Der Grund: Unser Körper muss besonders viel Energie aufwenden, um die Proteine in Aminossäuren aufzuspalten.