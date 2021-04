Mögt ihr euch noch an Dalgona Coffee erinnern? Ganz genau, das war das fluffige Kaffeegetränk, das während des ersten Lockdowns auf Social Media so richtig durch die Decke ging. Super lecker war der koreanische Trend allemal. Allerdings mit seiner hohen Menge an Zucker auch eine echte Kalorienbombe. Der neuste, hippe Wachmacher ist hingegen um einiges gesünder. Dürfen wir vorstellen: Proffee, der, wie der Name schon sagt, ein Mix aus Proteinen und Kaffee ist. Denn statt viel Sahne und Zucker, versüssen reichhaltige Proteine das Getränk.