Vegis aufgepasst: So kommt ihr zu eurem Protein

Neben Fetten und Kohlenhydraten gehört Protein, umgangssprachlich auch Eiweiss genannt, zu den drei wichtigsten Bestandteilen unserer Ernährung. Wir brauchen es in grosser Menge, um Energie zu erzeugen und es ist für unsere Zellen lebensnotwendig. Bei einem Mangel an Protein kann es zu brüchigen Fingernägeln, dünnem Haar, schlechter Haut aber auch zu Heisshungerattacken, Müdigkeit und einem schlechten Immunsystem kommen. Eiweissmangel ist vor allem in Entwicklungsländern ein Problem. Allerdings können auch Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren davon betroffen sein.