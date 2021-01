7. Proteine, Proteine

Proteine (auch Eiweiss genannt) sind enorm wichtig für die Zellbildung. Sie bestehen aus Aminosäuren. Es gibt insgesamt 20 Aminosäuren (Hello Doppelhelix!), 9 davon zählen zu den essenziellen. Aminosäuren sind wichtig für den Aufbau von Hormonen und Enzymen. No Aminosäuren, no Fun. Immerhin hängen von ihnen auch der Muskelaufbau und die Knochengesundheit ab. Unsere Muskeln sind DER Proteinspeicher. Sportler oder Menschen, die Muskeln aufbauen wollen, erhöhen in der Regel ihre Proteinzufuhr. Es wird zwischen vollständigen und unvollständigen Proteinen unterschieden.