Wenn ihr diese Fehler macht, wirds nix mit Detox

Beim Sport übertreiben

Wie? Jetzt soll Sport falsch sein? Da der Körper während einer Detox-Kur einer geringe Energiezufuhr ausgesetzt ist, Füsse bitte mal stiller halten als sonst. Mehr als erwünscht sind leichte Ausdauersportarten an der frischen Luft, die den Stoffwechsel ankurbeln. Tief in die Nase ein- und durch den Mund wieder auszuatmen fördert die Durchblutung der Reinigungsorgane, die so effektiver arbeiten und Gifte schneller abtransportieren können. Aufs Programm abgestimmte Yoga-Übungen und Massagen wie Hot Stone sind ebenfalls eine angenehme Option, das Lymphsystem und Entgiftungsorgane wie Leber und Niere zu kitzeln und so das Entschlacken zu fördern.