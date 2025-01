3. Hüften spreizen

Yes, endlich dürft ihr liegen – leider nicht auf dem Bett, aber immerhin auf einem Teppich am Boden. Legt euch flach auf den Rücken und platziert eure Arme neben dem Körper. Beim Einatmen bewegt ihr das rechte Bein langsam auf die Seite und bringt es mit dem Ausatmen wieder zurück in die ursprüngliche Position. Dasselbe macht ihr mit dem linken Bein und wiederholt jede Seite 5 Mal.