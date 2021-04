Bolero

Es ist ein bisschen so, als ob man zu einem T-Shirt einen Schal tragen würde – es macht absolut keinen Sinn. Und trotzdem sind Boleros diese Saison total angesagt. Obwohl die Teile weder zu Pullovern noch Jacken zählen und seit zwanzig Jahren in der Versenkung verschwunden sind, stecken wir nun wieder unseren Oberkörper in nichts Halbes und nichts Ganzes. Was im Winter aus Strick war, kommt nun in leichteren Stoffen daher und passt somit perfekt in die Ästhetik einer Ballerina.