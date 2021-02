Der Sommer kommt mit Zahnseide für die Taille

Sie schlingen und ranken sich um die Körpermitte wie Mythen um Loch Ness. Seeungeheuer gibt es nicht. Sagt man. Zahnseide für den Körper auch nicht. Sagt man. Und doch schiebt sich dieser Trend namens «Midriff Flossing» so hartnäckig durchs Modeuniversum wie Karies. Da wird gebunden und geschnürt, was das Zeug hält: Oberteile, aber auch Röcke und Hosen hängen am seidenen Faden und möchten an der Taille festgemacht werden. Laut Pinterest stiegen die Anfragen nach dem Begriff «gebunden» im bisherigen Jahresverlauf um 57%. Und wer hats erfunden? Ausnahmsweise nicht wir.