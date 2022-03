Nachdem Popstar Rihanna 2014 in einem komplett durchsichtigen Kleid zu den CDFA Awards in New York erschien, sagte der amerikanische Designer über seinen Hauch von nichts: «Wir wollten definitiv einen kleinen Skandal. Das Kleid besteht nur aus Fischnetz, Kristallen und ein paar gedrückten Daumen. Aber in der Mode geht es in erster Linie um Schönheit – und der Körper ist ein Teil davon.» Riris nackter Körper funkelte wie ein virtuos geschliffener Diamant. Sie trug ein ebenso schimmerndes Kopftuch und eine Pelzstola. Aber man sah ihre Brüste. Man sah ihren Po. Na und?