Mode reflektiert und kommentiert rückläufige Tendenzen ebenso wie den Aufschwung der Gesellschaft. Sind die Konjunkturaussichten bestens, dann rutscht der Rocksaum nach oben. So war es und so ist es und so wird es immer sein. Dachte man. «Rocksaumtheorie» nennt sich das ganz offiziell und wurde vom amerikanischen Wirtschaftler George Taylor 1926 so beschlossen. Läufts gut, wirds also sexy. Geht alles den Bach runter, legt man sich den Panzer an – trägt wallende Kleider und Hochgeschlossenes.