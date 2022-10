Double Denim ist zurück – die Profis zeigen uns wie

Unzählige Möglichkeiten

Ob Sneaker, High Heels, Loafers oder Sandalen – Double Denim verträgt sich mit allen gut. Wem der Komplett-Look aus dem festen Material trotz herbstlichem Wetter noch zu heiss ist, setzt auf Röcke, Shorts oder Bermudahosen und trägt unter dem Oberteil ein Tanktop. So können in der Hitzenot die Hüllen fallen. Selbst beim Schnitt und der Waschung ist alles erlaubt – ja sogar erwünscht. So entstehen nämlich selbst im Einheitsbrei individuelle Looks, die eine gehörige Prise Nonchalance verleihen. Aber seht selbst: