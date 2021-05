Mit dieser Rechnung knackt ihr den Fashion-Jackpot

Über den schrieben wir bereits am 5. Mai (hier gehts zum Artikel >), einige Tage nachdem das Model in dem vermeintlich perfekten Outfit durch die Strassen von New York flanierte. Inzwischen sind ein paar Wochen vergangen und wir kippen von einem Déjà-vu ins nächste. Schuld ist – wie so oft – Instagram. Beziehungsweise die viel-gefolgten Protagonistinnen unseres liebsten Sozialen Mediums. Egal wer uns da durch den Feed rutscht, sei es Supermodel Rosie Huntington-Whiteley, Kollegin Elsa Hosk, die Schweizerin Victoria Steiner oder Influencerin Sandra Rossi, sie alle tragen aktuell mit Vorliebe eins: den Look von Kendall Jenner.