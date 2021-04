Ein Hoch auf den gerippten Klassiker

Tanktops gehören in jeden Kleiderschrank

Wir sehnen die Tage, an denen die Temperatur beständig in den zweistelligen Bereich klettert, sehnlichst herbei. Ist der Wollpulli nämlich einmal abgestreift, kann unser Alltime-Favourite wieder hervorblitzen. Das Tanktop stellt alle modischen Evergreens in den Schatten, denn es kostet kaum Geld und geht so gut wie immer.