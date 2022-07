Tanktops gehören in jeden Kleiderschrank

John McClane bekämpft darin in «Die Hard» einen deutschen Bösewicht namens Hans Gruber, «Magic Mike» löst in dem Teil ungeahnte Fantasien in uns aus und «Tomb Raider» Lara Croft avanciert darin zum Badass-Vorbild. Das Tanktop ist längst Kult und auch ausserhalb der Filmszene seit Jahrzehnten ein beliebter Klassiker.