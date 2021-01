Noch während ihrer Schwangerschaft hat Elsa Hosk ihr Apartment in New York verkauft und ist mit ihrem Lebenspartner, dem dänischen Sonnenbrillen-Unternehmer Tom Daly, in den Süden Kaliforniens gezogen, wo sie ihr «Traumhaus» gekauft hat, wie sie zu Jahresbeginn auf Instagram schrieb. Jetzt bleiben ihr nur noch wenige Wochen bis zur Geburt ihres ersten Kindes, und – Topmodel hin oder her – der 31-Jährigen scheint es nicht anders zu gehen als vielen von uns während der Schwangerschaft: «Was soll ich als nächstes essen?», fragt sich die Schwedin in einem ihrer neuesten Beiträge auf Instagram: