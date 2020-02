«Der Geburtsprozess beim ersten Kind fing ziemlich heftig an. Die Einleitungsmedikamente wirkten so stark, dass ich stundenlang Dauerwehen hatte, ohne dass sich der Muttermund auch nur einen Millimeter geöffnet hätte. Nach vier Stunden waren endlich die Voraussetzungen für eine PDA erfüllt. Da ich das alles zum ersten Mal machte, hätte ich mir eine verständnisvollere und nettere Hebamme gewünscht – und vor allem den Mut, dies selbstbewusst zu kommunizieren. Es kann nicht sein, dass man so ein Erlebnis mit Menschen teilen muss, die einem überhaupt nicht sympathisch sind.» Emilia, 34