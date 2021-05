Save for later

Kendalls Look in Beige ist vermutlich auf etlichen Inspirations-Pinnwänden gelandet. Ob im Büro, beim Brunch oder beim Spaziergang – das legere Unisex-Outfit funktioniert in so gut wie jeder Lebenslage. So simpel es scheint, so genial ist es auch. Denn die Hälfte der nötigen Teile befindet sich mit Sicherheit bereits in unserem Besitz oder im Kleiderschrank unserer besseren Hälfte. Wer Optimierungsbedarf bezüglich Schnitt und Sitz hat, wendet sich an den Schneider seines Vertrauens. Bereits die geringste Anpassung auf den eigenen Körper bewirkt bei günstigen Teil wahre Wunder.