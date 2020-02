Berühmte Boys mit Nagellack durchbrechen Normen

Metrosexualität adé

Ob Brooklyn da seinem berühmten Fussballer-Dad nacheifert? Immerhin liess der sich schon vor knapp 18 Jahren mit schwarz lackierten Fingernägeln ablichten. Was die Gesellschaft damals allerdings noch vollkommen schockierte und als metrosexuell bezeichnete (ja, David Beckhams Vorliebe zu Kosmetik wurde tatsächlich ein eigener Begriff gewidmet), ist fast zwei Dekaden später (so gut wie) normal. Denn seien es Barber-Shops, neue Make-up Brands oder eben Maniküre – Beauty für Männer boomt. Und warum auch nicht? Wieso sollten wir uns ständig in Männerklamotten hüllen, die Herren der Schöpfung aber nicht unsere Kosmetik ausprobieren dürfen?