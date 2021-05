Harry macht alles richtig und launcht Beauty-Linie

Wie macht Harry den Beauty-Markt noch bunter?

Der 27-Jährige ist ein alter Hase im Business, wirbt bereits für Gucci-Düfte und hat mehr Maniküre-Termine als eine Kardashian-Jenner. Der kann das, dem kauft man das ab. Was wird es also geben bei Harrys «Pleased as Holdings Limited», so der angebliche Name? Klar, Nagellack. Ein genderfluid Foundation-Fluid? Skincare für einen Glow so «Golden» wie der gleichnamige Song? Styling-Produkte für die verwegen-verwuschelten Locken? Ein Duft, der nach einem «Watermelon Sugar High» riecht? Wir werden sehen. Und riechen. Und Harry endlich fühlen.