Zu Unrecht, mit Verlaub. Wer sich in den letzten 13 Jahren nicht zwecks Selbstfindung in eine Einsiedlerhütte ohne Strom verabschiedet hat, muss wissen, was die Kardashian so treibt. Selbst wenn sie nicht auf eine allgemein akzeptierte Art und Weise berühmt geworden ist. Wer Filme dreht (selbst die romantischen Schmonzetten, die üblicherweise in pinken DVD-Hüllen über den Ladentisch gehen), der ist zurecht berühmt. Wer Musik macht, auch. Aber Kim Kardashian? Die hat im Prinzip als persönliche Assistentin und Stylistin von Paris Hilton angefangen. Auch bei ihrer damaligen Chefin war nicht ganz klar, weshalb sie – abgesehen von ihrem berühmten Nachnamen – eigentlich berühmt war. Ja, da war was mit einem Sex-Tape. Das allein aber, wars auch bei Kardashian nie.