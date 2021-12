3 x Winterschuhe, die warm, aber nicht hässlich sind

Sie sehen nicht nur so aus wie kleine Schlafsäcke, sie fühlen sich auch so an: Wattierte Boots sind XL-Daunenmäntel für die Füsse und verbinden Komfort mit Praktikabilität. Ein Luxus, den wir uns in dieser Saison gerne gönnen. Der Mix aus warmen Stiefeln und coolen Sneakern packt euch in Watte und sorgt für kuschelige Momente beim nächsten Schnee-Spaziergang.