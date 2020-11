«Sie sind sauer, weil ich in den Kleidern gut aussehe»

Beispiel: Als Kamala Harris (die hoffentlich, vielleicht zukünftige Vize-Präsidentin) Timberland-Boots trug, schnellten die Suchanfragen dazu um 376 Prozent in die Höhe (gemäss der Mode-Plattform Lyst). Später lief sie an einem öffentlichen Auftritt ganz casual in Chucks herum. Das trieb das allgemeine Interesse an den Turnschuhen hoch.