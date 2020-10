Reitstiefel sind die Trendschuhe der Saison

Diesen Herbst hat man die Qual der Wahl, wenn es um trendiges Schuhwerk geht. Derbe Combat Boots, coole Chelsea Stiefeletten oder sexy Overknees – sie alle sind diese Saison voll angesagt. Und wir legen euch ein weiteres Modell ganz besonders ans Herz: den Reitstiefel. Als Klassiker aus den 2000er-Jahren feiert der jetzt nämlich ein Comeback. Das bewiesen zumindest die Herbst-/Winter-Kollektionen 2020 der Designer. Reicht euch nicht als Argument? Tja, dann werfen wir mal einen Blick zurück an die vergangenen Modeschauen im September. Dort huschten nämlich so einige geladene Gäste und Fashionistas in Reitstiefeln über die Strassen von Mailand, Paris und New York.