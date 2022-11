Wir schreiben das Jahr 2012. Das Modehaus Givenchy – damals noch unter der Leitung von Riccardo Tisci – lanciert die Shark-Boots, die sofort ein Renner sind. Damalige It-Girls wie Kim Kardashian beissen sofort an und führen die Treter nicht nur auf dem Roten Teppichen spazieren. Doch wie so häufig im Leben wird es um gewisse Trends plötzlich ruhig. So ruhig, dass sie der Designer Matthew Williams, also der aktuelle Kreativdirektor des französischen Maisons, diese Saison wieder aufleben lässt. Also genau zehn Jahre später.