Das Tube Top ist zurück

So stylen wir das It-Piece

Neben dem «neuen» Material ist in diesem Jahr auch die Trageweise eine andere: Statt zu hautengen Hosen, kombinieren wir die Röhre vorzugsweise zu weiten Exemplaren, was unserem Look eine lässige Note verleiht. Während Stars und Co. in den 90ern ihre Sanduhr-Silhouette mit dem engen Oberteil unterstreichen wollten, kreieren Influencer*innen damit aktuell moderne Looks, die zwar feminin, aber nicht so sexy wie vor 30 Jahren sind. Das macht das Röhrentop vielseitig einsetzbar – sogar im Büro. Besonders angetan haben es uns die Outfits von den Influencerinnen Pernille Teisbaek und Julie Sarinana. Während die Kalifornierin ihr Stricktop mit einer weiten Bundfaltenhose plus einem übergrossen Herrenhemd kombiniert, setzt die Dänin auf rosafarbene Parachute-Pants plus Cloud-Slipper. In der Freizeit oder in den Ferien tragen wir Tube Top – gerade an Hitzetagen wie diesen – vorzugsweise mit luftigen Shorts oder einem Jupe. Statt in die Röhre zu gucken, lasst ihr euch am besten von unseren liebsten Looks überzeugen – da geht garantiert niemand leer aus: