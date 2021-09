Das perfekte (Ausgeh-)Top existiert – ohne Träger

Lange, ausschweifende Nächte. Wie haben wir uns nach ihnen gesehnt. Nun sind sie endlich wieder da, wilder denn je. Da nimmt man auch gerne in Kauf, dass der nächste Tag in der Regel für die Katz ist. Machen wir uns nichts vor, der Kater kommt – schlimmer und länger. Was zur gelungenen Partynacht gehört, wie der Vodka Soda und die Kopfschmerztablette, ist die passende Bekleidung. Nur ist seit dem letzten fancy Bar-Besuch so viel Zeit vergangen, dass meine Sicht auf Ausgangstaugliches völlig vernebelt ist – mit Leggings und XXL-Sweatern. Ergo: Ich wusste ewig nicht, was ich an einem solchen Abend anziehen sollte.