Sie sitzen an einem Picknick-Tisch mitten in New York City, trinken Wein und haben Spass: Fast 20 Jahre ist es nun her, dass wir Carrie, Miranda und Charlotte nicht mehr miteinander gesehen haben. Die Busenfreundinnen wuchsen uns durch die Serie «Sex And The City» an den unseren, wir weinten und lachten mit ihnen, wollten sein wie sie. Oder zumindest immer wie eine der vier. Inzwischen sind es nur noch drei, Samantha (oder zumindest Schauspielerin Kim Cattrall) hat man im Laufe der Jahre verloren. Das Trio Infernale aber hockt nun wieder zusammen – für das Reboot der Serie «And Just Like That…». Wir werden also erfahren, was aus unseren Seelenverwandten und Stilikonen geworden ist. Wie das Leben in New York (als Single...?) mit grauen Haaren und (weggespritzten) Falten ist. Und wie man sich zwischen 50 und 60 kleidet – cool, aber ohne verkleidet auszusehen.