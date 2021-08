Diese schönen Zweiteiler tragen wir im Spätsommer

Wir lieben Mode. Wirklich. Aber manchmal, da könnten wir sämtliche Klamotten einfach nur an die Wand schmeissen und den Kleiderschrank umkippen. Wie kann es denn bitte sein, dass man teilweise trotz prall gefüllten Schubladen und unzähligen Kleiderbügeln nix Passendes findet? Oder nur einzelne Teile, die dann aber hinten und vorne, oben und unten nicht matchen? Ach. The struggle is real! Vor allem jetzt, wo wir doch so lange einfach irgendwelche Jogginghosen und Pullis montieren konnten, ohne dass das auch im Geringsten irgendjemanden interessiert hätte. Aber wie immer in der Mode kommt in Momenten der Krise ein neuer Trend aus dem Boden geschossen. Und der macht uns dann wieder klar, warum wir Fashion lieben. Und genau das passiert aktuell mit Zweiteilern: