So pflegen wir Haut und Haar im Strandurlaub

6. Bodylotion oder Bodybutter

Nach dem Duschen ist vor dem Abendessen – und vielleicht auch vor dem Drink an der Bar. Da schmeissen wir uns natürlich gerne in ein kurzes Abendkleidchen und wollen, dass die Haut so richtig geschmeidig ist. Deshalb gönnen wir uns vor dem Anziehen noch eine üppige Portion Bodylotion oder Bodybutter. So trocknet die Haut nicht aus und ist bereit, morgen wieder in der Sonne gebräunt zu werden. Da kommt der Butta Drop von Rihannas neuem Köpferflege-Brand Fenty Skin gerade recht.