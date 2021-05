Deshalb sollten wir unsere Wäsche mit Wodka waschen

Denken wir an Wodka, haben wir alle wohl ähnliche Assoziationen. Höchstwahrscheinlich kommen auch bei euch Erinnerungen an durchzechte Partynächte oder leckere Cocktails aus den letzten Sommerferien wieder hoch. Der Schnaps, der aus Kartoffeln oder Getreide hergestellt wird, kann aber einiges mehr als nur für einen kleinen Rausch sorgen. So wirken seine Inhaltsstoffe super effektiv als Desinfektionsmittel oder Antiseptikum. Deswegen hat man früher damit zum Beispiel Wunden desinfiziert oder ihn beim Putzen von gewissen Oberflächen benutzt. Wusstet ihr, dass der hochprozentige Alkohol aber auch übel riechender Wäsche wieder Frische verleihen kann? Wer jetzt denkt, dass wir beim Schreiben dieser Zeilen wohl ein paar Shots zu viel intus hatten, der liegt falsch. Der hohe Alkoholanteil im Wodka tötet nämlich die Bakterien, die für den Gestank verantwortlich sind ab und lässt den schlechten Geruch im Nu verschwinden.