Eure Wäsche gibt Schadstoffe ab – so verhindert ihr das

Reisenews: Von Mikroplastik aus den Kleidern direkt ins Meer

Alles, was kleiner als 5 Millimeter ist, gehört zur Kategorie Mikroplastik. Die Teilchen sind überall, Forscher*innen und Wissenschaftler*innen gehen davon aus, dass es auf der Erde praktisch keine plastikfreien Bereiche mehr gibt. Es findet sich in Fischmägen, in Alpenseen und in unserem Essen. Das kann nicht gut sein.