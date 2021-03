Deshalb sollten wir Bananenschalen nicht wegwerfen

So geht die Variante für Rosen …

Schneidet oder verhäckselt die frischen Schalen in kleine Stücke und gebt sie dann gleich oder etwas später im getrockneten Zustand in den flachen Wurzelbereich der Rosenstauden. Zum Trocknen legt man die Schalen am besten auf eine Zeitung an die Luft, in einem verschlossenen Behälter bildet sich Schimmel.