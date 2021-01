Woran ihr Magnesiummangel erkennt – und was hilft

Auftritt Magnesium. Ein weiterer Mineralstoff, der für unseren Körper von grösster Wichtigkeit ist. Denn: Magnesium ist an unserem Energiestoffwechsel beteiligt und spielt eine entscheidende Rolle bei Muskelkontraktionen und der Kommunikation zwischen den Nervenzellen sowie zwischen Nerven- und Muskelzellen. Last but not least ist Magnesium ausserdem lebenswichtig für unsere Herztätigkeit. Ein Mangel ist also, nun … ungünstig.