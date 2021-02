Am 31. Januar vor einem Jahr schnupperte Divertimento-Comedian Jonny Fischer, 41, zum letzten Mal Bühnenluft und brachte gemeinsam mit seinem Bühnenpartner Manu Burkart, 43, das Publikum zum Lachen. «Wer hätte das gedacht...», postete Fischer denn auch zu einem Video auf Instagram. Obwohl er bühnenlos durch den Lockdown muss, arbeitslos ist er deswegen noch lange nicht, wie er aktuell am Telefon versichert und via Social Media seinen Fans mitteilt.