Diese wasserfesten Mascaras sind unsere Sommer-BFFs

5. Gewinner auf ganzer Linie

Immer wieder Bestseller, immer wieder mit Preisen überhäuft, immer wieder zu gut, um wahr zu sein. Die «Better Than Sex»-Mascara von Too Faced hält, was ihr Name verspricht. Wer also generell auf der Suche nach der ultimativen Wimperntusche ist und sich diese für den Sommer auch noch in wasserfest wünscht, der schlägt hier mal ganz schnell zu.