Die Trend-Bademode für 2021

4 Bikini-Modelle, in denen wir schön Pool bleiben

Bald rufen der See, der Fluss, das Meer, das Schwimmbad. Und beim Gedanken an den Pool beginnen schon die Champagne-Problems zu blubbern: Was zieht man an? Das sind die Trends der uns bevorstehenden Sommer-Saison.