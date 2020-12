Glanzvolle Beauty-Looks für die Videocall-Party

Rote Lippen soll man grüssen

Last but not least: der Klassiker. Denn, wenn man über diese oft so verpixelte Art der Kommunikation irgendwas hört und sieht, dann ist das ein lautes Organ in Signalrot. Da darf man beim Rest auch zurückhaltend (bis auf den Glow, versteht sich) und bei den Konturen nachlässig sein. Hauptsache: Rot sehen! Denn wenn der Ton weg ist, erleichtert das das Lippenlesen.