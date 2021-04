«Supermodel Lippen» – der 90s-Make-up-Trend ist zurück

Wer hätte das gedacht, dass wir uns mit den Modesünden von damals versöhnen und sie wieder tragen wollen? Nostalgiker*innen. Denn die wissen: Man verklärt die Vergangenheit so lange, bis ein warmes Erinnern aufglimmt. Der Blick zurück wärmt uns. Nostalgie ist nämlich wie eine wohlige Decke und mit einem «Früher war alles besser» auf den Lippen, reisen wir bequem in die Vergangenheit. Insbesondere jetzt, wo dieser Mund wieder so gefärbt wird. So wie damals.