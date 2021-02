Diese Übergangsjacke katapultiert uns zurück in die 90er

Die 90er waren ja ein wenig crazy, was die Mode anbelangt. Schon seit ein paar Saisons feiern sie aber ein echtes Comeback und begleiten uns auch dieses Jahr durch den Frühling. Oh no, ihr ahnt schon Böses? Jap, ihr liegt richtig. Denn sobald die Temperaturen noch etwas weiter steigen, sorgen bunte Trainingsjacken mit Reissverschlüssen oder im Pullover-Stil für eine Extraportion Retro-Flair in eurem Kleiderschrank.